Про це йдеться у повідомленні НАБУ.
Згідно з інформацією правоохоронців, злочинна схема діяла в 2022–2023 роках. Організована група із чотирьох осіб домоглася перемоги у тендері на реконструкцію водогону в Кам’янському районі.
Імена фігурантів не розкриваються, проте, як повідомили у Центрі протидії корупції, йдеться саме про бізнесмена Леоніда Дубинського, який разом з братом Володимиром перебуває у розшуку ФБР за шахрайство з нерухомістю в Каліфорнії.
Основну частину договору становила закупівля трубної продукції, яку підконтрольна Дубинському фірма придбала за ринковою вартістю і перепродала комунальному підприємству за ціною, завищеною більш ніж утричі.
У результаті таких дій комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 млн грн. Ці кошти, за версією слідства, були розподілені між учасниками схеми.
Членам групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатора групи затримано у порядку ст. 208 КПК України. Триває встановлення інших співучасників злочину.
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