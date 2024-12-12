Служба безпеки України зупинила ще одну схему шахрайства, спрямовану на родичів українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти під час бойових дій. Зловмисницю затримали на Київщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Шахрайка обманювала родичів оборонців Маріуполя, обіцяючи допомогти з поверненням військовополонених додому. Вона вимагала гроші — нібито для “прискорення процесу” обміну.

Зокрема, задокументовано випадок, коли вона отримала майже 1 мільйон гривень від дружини захисника Азовсталі, який утримується в російському полоні.

Зловмисниця переконувала потерпілу, що має особисті зв’язки в адміністрації російської тюрми, де утримують її чоловіка, та маніпулювала її тяжким емоційним станом. Вона навіть погрожувала поганими наслідками для полоненого у разі несплати.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у її власному помешканні в момент отримання нового переказу коштів від потерпілої. Під час обшуку вилучено мобільний телефон і банківські картки з доказами злочинної діяльності.

“Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах)”, — йдеться у повідомленні.

Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.