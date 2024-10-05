Програма стає орієнтованою на новобудови, придбати квартиру можна буде в будинку, якому не більше ніж три роки.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Раніше в Києві та обласних центрах в іпотеку можна було придбати квартиру або будинок, що зведені не більше ніж 10 років тому.

Проте відтепер таку можливість надали переселенцям. Досі для ВПО вік житла за “єОселею” обмежувався трьома роками.

Також придбати квартиру чи будинок віком до 10 років зможуть ветерани та члени їхніх сімей, військові, правоохоронці, медики, учителі та науковці в регіонах, що найбільше постраждали від війни та відчувають брак нового житла — це Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Херсонська області.

Заступник міністра економіки Андрій Телюпа пояснив, що нові вимоги до віку нерухомості допоможуть розвитку будівельної та суміжних галузей.

Рішення набуде чинності через 30 днів після публікації, а норми щодо житла, яке беруть в іпотеку в інтересах ВПО, — 18 грудня, розповіли у міністерстві.

Нагадаємо, раніше Національний банк прогнозував, що темпи приросту нового житла в Україні навряд чи прискоряться через високі ціни на будівельні матеріали та дефіцит працівників.

Нагадаємо, що “єОселея” – це програма доступного іпотечного кредитування від держави, яка працює від жовтня 2022 року. Скористатися нею можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла чи хочуть покращити його умови.