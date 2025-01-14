Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що військовослужбовців із підрозділів різних видів та родів військ, окрім гостродефіцитних спеціалістів, після підготовки направляють для посилення піхотних та штурмових бригад.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у вівторок, 14 січня.

Генштаб заявив, що гостродефіцитних фахівців, зокрема інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які займаються обслуговуванням літаків, не переводять і не планують переводити до піхоти. Натомість штатна чисельність технічного та льотного персоналу Повітряних сил навпаки збільшується.

Однак інші категорії особового складу Повітряних сил, а також підрозділів інших видів ЗСУ, після навчання у відповідних центрах можуть бути направлені для підсилення Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ тощо.

“Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони”, – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі нагадали, що Головнокомандувач Збройних сил України заборонив переміщення з посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які проходили навчання за кордоном на сучасних зразках озброєння.

Напередодні сержант Віталій “Барт” Горжевський опублікував звернення від імені авіатехніків та обслуговуючого персоналу Повітряних сил. У зверненні він повідомив про масові випадки переведення фахівців до піхоти. Генштаб ці заяви частково спростував, зазначивши, що гостродефіцитних спеціалістів до піхоти не переводять.