Про це повідомила пресслужба Генштабу у вівторок, 14 січня.
Генштаб заявив, що гостродефіцитних фахівців, зокрема інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які займаються обслуговуванням літаків, не переводять і не планують переводити до піхоти. Натомість штатна чисельність технічного та льотного персоналу Повітряних сил навпаки збільшується.
Однак інші категорії особового складу Повітряних сил, а також підрозділів інших видів ЗСУ, після навчання у відповідних центрах можуть бути направлені для підсилення Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ тощо.
“Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони”, – йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі нагадали, що Головнокомандувач Збройних сил України заборонив переміщення з посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які проходили навчання за кордоном на сучасних зразках озброєння.
Напередодні сержант Віталій “Барт” Горжевський опублікував звернення від імені авіатехніків та обслуговуючого персоналу Повітряних сил. У зверненні він повідомив про масові випадки переведення фахівців до піхоти. Генштаб ці заяви частково спростував, зазначивши, що гостродефіцитних спеціалістів до піхоти не переводять.
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