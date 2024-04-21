Посол Данії Олє Егберг Міккельсен пообіцяв літаки-винищувачі F-16 для України. Він запевнив, що поставка в Україну відбудеться влітку.

Україна отримає від Данії всі винищувачі F-16, про які раніше домовилися глави держав. Про це повідомив посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен в рамках національного телемарафону.

“Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації”, – зазначив посол.

Посол пояснив, що зараз Данія розформовує свої запаси, щоб незабаром отримати літаки нового покоління F-35. На конкретне запитання про терміни поставки літака в Україну Міккельсен відповів: «Це точно відбудеться влітку».

“Частина буде доставлена до Аргентини. Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли”, – сказав він наостанок.