Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє кореспондент Die Zeit Йорг Лау в X.

“F-16 з Данії будуть в повітрі над Україною протягом місяця”, – навів Лау слова Фредеріксен.

Загалом Україні буде передано 19 данських F-16.

Раніше Reuters писало, посилаючись на військове джерело у Києві, що Україна отримає перші винищувачі F-16 вже в червні-липні, але не уточнювало, що за країна їх передасть.

Раніше відправити F-16 Києву вже пообіцяли Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія.

Як повідомляв прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, Україна може отримати перший літак F-16 вже до початку літа

Reuters повідомляло, що в умовах наступу армії РФ у Харківській області постачання F-16 може стати «життєво важливим» оновленням українських ВПС.

У цілому, як очікується, Україна може отримати близько 45 винищувачів.

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