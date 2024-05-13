Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє кореспондент Die Zeit Йорг Лау в X.
“F-16 з Данії будуть в повітрі над Україною протягом місяця”, – навів Лау слова Фредеріксен.
Загалом Україні буде передано 19 данських F-16.
Раніше Reuters писало, посилаючись на військове джерело у Києві, що Україна отримає перші винищувачі F-16 вже в червні-липні, але не уточнювало, що за країна їх передасть.
Раніше відправити F-16 Києву вже пообіцяли Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія.
Як повідомляв прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, Україна може отримати перший літак F-16 вже до початку літа
Reuters повідомляло, що в умовах наступу армії РФ у Харківській області постачання F-16 може стати «життєво важливим» оновленням українських ВПС.
У цілому, як очікується, Україна може отримати близько 45 винищувачів.