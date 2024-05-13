Раніше відправити F-16 Києву вже пообіцяли Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія.

Як повідомляв прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, Україна може отримати перший літак F-16 вже до початку літа

Reuters повідомляло, що в умовах наступу армії РФ у Харківській області постачання F-16 може стати «життєво важливим» оновленням українських ВПС.