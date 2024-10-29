Цього року ціна на гречку в Україні зросла майже вдвічі, досягнувши 15 000 гривень за тонну. Це призведе до підвищення цін на продукт в магазинах.

Про це повідомила директорка крупозаводу “Озерянка” Анна Босюк.

“Цього року площі під гречкою зменшили. Літо було сухим, через що культури не наповнилися тією натурою, яку очікували аграрії і яку сподівалися отримати ми в себе на виробництві. Зараз іще є залишки минулорічного урожаю гречки, і фермери його притримують, очікуючи на підняття ціни, щоб дорожче її реалізувати. І якщо до початку збирання нового врожаю гречки ми купували зерно приблизно за 8-10 тис. грн/т, то зараз – це вже орієнтовно 15 тис. грн/т”, – розповіла Босюк.

Директорка крупозаводу зазначила, що магазини поки не можуть миттєво відреагувати на підвищення цін через значні залишки товару, який ще реалізують за старими цінами. Проте для нових поставок гречки вже переглядають ціну в бік подорожчання.

Очікується, що відпускна ціна складе близько 30-35 грн за кілограм, тоді як у роздрібних мережах вона може досягти приблизно 37-40 грн за кілограм.