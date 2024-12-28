Два провідних російських інститути-розробники ракети "Орешника" активно шукають працівників, які володіють навичками роботи із системами металообробки, створеними німецькими та японськими компаніями.

Про це пише газета Financial Times.

Оголошення про вакансії в Московському інституті теплотехніки та інституті “Созвездие”, які виявили журналісти Financial Times, демонструють, що військова машина Кремля досі критично залежить від іноземних технологій, які підпадають під західні санкції.

Особливо виразно це видно у сфері використання комп’ютеризованих систем числового програмного керування (ЧПК), які є ключовими для виробництва “Орешника”. Ця технологія дозволяє заводам швидко та точно обробляти матеріали завдяки комп’ютерному управлінню інструментами.

Путін представив застосування цієї ракети наземного базування, яку аналітики вважають модифікованою версією РС-26 “Рубеж” — балістичної ракети, здатної нести ядерний заряд, що була протестована, але не запущена у виробництво, — як відповідь на дозвіл союзників України використовувати сучасне західне озброєння для ударів по цілях на території Росії.

“У нас є запас таких виробів, запас таких систем, готових до використання”, — попередив Путін після удару по заводу в Дніпрі, який раніше був надсекретним ракетобудівним підприємством Радянського Союзу.

MIT, одна з компаній, яку українська розвідка назвала причетною до розробки “Орешника”, є провідним інститутом із розробки російських твердопаливних балістичних ракет. У своїх оголошеннях про вакансії, опублікованих у 2024 році, компанія зазначає: “Ми використовуємо системи FANUC, SIEMENS, HAIDENHEIN”.

Fanuc — це японська компанія, тоді як дві інші — німецькі. Усі три виробники створюють системи управління для високоточних верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК).

Ті самі три західні компанії згадуються в оголошеннях інституту “Созвездие”, який вказав серед своїх спеціалізацій «автоматизовані системи управління та системи зв’язку» для військових цілей. У вакансіях зазначено вимогу “знання систем ЧПК— Fanuc, Siemens, Haidenhain”.

Росія вже давно залежить від імпортного металообробного обладнання, попри зусилля щодо створення власних альтернатив. Хоча Кремль закуповує значні обсяги високоточного металообробного обладнання з Китаю, системи управління для цього обладнання продовжують постачатися із Заходу.