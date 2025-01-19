У 2024 році постачання шампанського впало майже на 10%. Виробники вважають, що зменшення продажів французького шампанського пов'язане зі зміною звичок споживачів та “похмурою” економічною та політичною ситуацією у світі.

Про це пише The Guardian.

Споживачі на таких важливих ринках, як США та Франція, скоротили споживання шампанського, оскільки економічні та політичні хвилювання не найкращим чином впливають на настрої у суспільстві.

“Шампанське є справжнім барометром настрою споживачів. Не час святкувати, враховуючи інфляцію, конфлікти по всьому світу, економічну невизначеність і політичне очікування на деяких найбільших ринках шампанського, таких як Франція та Сполучені Штати”, — сказав президент Об’єднаної профспілки шампанських виноградарів.

Зазначається, що більш доступні альтернативи, зокрема просекко, англійське ігристе вино та креман, все частіше витісняють шампанське серед споживачів, а попит на преміальне французьке шампанське впав до найнижчого рівня за понад два десятиліття.