Україна у 2024 році в десять разів збільшила виробничі потужності дронової індустрії порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової інформації.

“У 10+ разів збільшились виробничі потужності української дронової індустрії у 2024 році порівняно з 2023”, — йдеться у повідомленні.

Кількість інвестицій у сектор у 2024 році сягнула 50 мільйонів доларів, тоді як у 2023 році цей показник становив до 5 мільйонів доларів. Середній розмір інвестицій зріс з 500 тисяч до 1-3 мільйонів доларів.

За даними Мінцифри, виробничі потужності збільшились з 300 тисяч одиниць дронів у 2023 році до 4 мільйонів у 2024 році.