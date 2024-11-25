“Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення”, – сказав Ткаченко в коментарі “Укрінформу”.
Він додав, що є лише окремі випадки, коли українці з різних причин змушені їздити на окуповані території, “але аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути”.
“Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова”, – підкреслив депутат.
Нагадаємо, нещодавно Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території України, серед них майже 70 тисяч повернулися до Маріуполя.
- Україна цього тижня повернула ще двох українських дітей з окупованого Росією Маріуполя
- На окупованій Херсонщині росіяни посилюються репресії проти проукраїнських дітей
- ЦНС: Росіяни на ТОТ закликають здавати усіх, хто вшановує памʼять жертв голодомору