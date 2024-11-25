Народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко заявив, що його висловлювання про кількість ВПО, які повертаються на окуповані території, є лише особистим припущенням.

“Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення”, – сказав Ткаченко в коментарі “Укрінформу”.

Він додав, що є лише окремі випадки, коли українці з різних причин змушені їздити на окуповані території, “але аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути”.

“Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова”, – підкреслив депутат.

Нагадаємо, нещодавно Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території України, серед них майже 70 тисяч повернулися до Маріуполя.