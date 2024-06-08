Кількість чиновників, які мають прямий доступ до президента, зменшується, тоді як вплив команди Єрмака збільшується.

Про це повідомляє The Times.

Численні високопосадовці з уряду, військових, правоохоронних і дипломатичних кіл, багато з яких воліли залишитися анонімними, висловили занепокоєння щодо все більшої залежності Володимира Зеленського від Андрія Єрмака, його голови. Персонал Єрмака звинувачується у зміцненні особистої влади та підриві демократичних процесів.

З моменту введення воєнного стану в 2022 році, який дозволяє Зеленському залишатися на посаді до кінця війни, авторитет Єрмака перевищив авторитет усіх обранців України, окрім президента. Деякі джерела дійшли так далеко, що в серії інтерв’ю називали його “фактичним главою держави” або “віце-президентом України”.

“У цій роботі важко з усіма залишатися друзями. Але всі ключові рішення приймає президент Зеленський”, — сказав речник ОП.

Дипломатичні джерела скаржилися, що він повністю контролює доступ до президента, а посли G7, які сподівалися на аудієнцію, були представлені Єрмаку.

Військові звинуватили 52-річного Єрмака в тому, що він перешкоджав генералу Валерію Залужному зустрітися з президентом і зрештою організував його звільнення з посади голови Збройних сил у лютому. Вони стверджують, що Єрмак бачив у Залужному загрозу своїй владі.

“Ті, хто в уніформі, рідко задоволені політичними рішеннями. Валерій Залужний не був звільнений, його призначено послом у Великій Британії, що свідчить про високу довіру”, – сказала речниця президента.

Інсайдери уряду також звинуватили Єрмака у звільненні віце-прем’єр-міністра Олександра Кубракова минулого місяця після того, як він повідомив про намагання депутатів від партії Зеленського підкупити його.

Крім того, антикорупційні організації були обурені політичним виживанням Олега Татарова та Кирила Тимошенка. Інше питання, на яке звертає увагу видання, – це зростання конфліктів між Білим домом і Києвом через поширення корупції. Минулого місяця держсекретар США відвідав Київ, де заявив, що Київ повинен забезпечити, що боротьба з корупцією відбувається вдома на такому ж рівні, як боротьба з РФ на фронтовій лінії.