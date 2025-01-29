Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться, коли Україна досягне справедливого миру, і наголосив на необхідності «вистояти до кінця».

Про це він сказав під час зустрічі з курсантами та ліцеїстами 18 військових навчальних закладів, повідомляє РБК-Україна.

«Коли закінчиться війна? У той момент, коли Україна зможе завоювати для себе справедливий мир. Багато всього. Хтось по-різному до цього ставиться. Насамперед – справедливий мир, так, щоб не забути всіх тих, кого з нами немає, хто віддав життя», – заявив президент.

Він підкреслив, що обов’язковою умовою миру є «справедлива відповідальність за все, що зробила країна-агресор».

Зеленський також зазначив, що перехід до дипломатичного врегулювання не означає завершення війни. Він нагадав, що після окупації Криму та частин Донецької й Луганської областей конфлікт був заморожений, але це призвело до повномасштабного вторгнення.

«Це говорить про те, що війна не була закінчена. Дуже важливо нам цього разу вистояти до кінця», – наголосив глава держави.

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