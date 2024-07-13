Близько 45% з 51,3 мільйонів глядачів, які дивилися дебати, складали телевізійну аудиторію.

Про це пише The New York Times.

Перша пресконференція американського президента Джо Байдена після дебатів з Дональдом Трампом зібрала понад 23 млн глядачів, що перевищує кількість глядачів на церемонії “Оскар”.

Телевізійна аудиторія склала близько 45% від загальної кількості глядачів, які спостерігали за дебатами. Fox News мав найбільшу аудиторію серед усіх телеканалів, зібравши 5,7 млн глядачів, що становить майже чверть від загальної телеаудиторії.

ABC була найрейтинговішою телекомпанією з п’ятьма млн глядачів. Четверо з п’яти глядачів були 55 років і старші, а найбільшу аудиторію серед дорослих від 25 до 54 років зібрав телеканал ABC, що є ключовою демографічною групою для рекламодавців у кабельних новинах.

Під час дебатів між Байденом і Трампом, переважна більшість американців визнала переможцем Трампа, хоча його виступ був вважаний слабким. Трамп часто ухилявся від запитань і говорив неправду, що було підтверджено фактчекінговою службою, яка зафіксувала 32 випадки недостовірної інформації.