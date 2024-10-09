Під час пресконференції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Страсбурзі до нього підійшов чоловік зі звинуваченнями в державній зраді.

Про це пишуть угорські видання Telex, HVG.hu та Hetek.

Чоловік підбіг до столу, за яким сидів Орбан, кинув на нього фальшиві гроші та вигукнув: «За яку суму ви зрадили країну, пане прем’єр-міністре?».

Охоронці негайно затримали його, поклали на підлогу і вивели з приміщення.

Навіть під час затримання чоловік продовжував кричати, звинувачуючи Орбана у тому, що він нібито «продав країну Путіну та Сі Цзіньпіну».

Орбан у відповідь на інцидент зазначив: «Угорська мова дуже пряма, але якщо політика називають негідником, це лише свідчить про те, що з ним не згодні».

Згодом з’ясувалося, що чоловік, який перервав пресконференцію, є членом молодіжного крила партії «Демократична коаліція» Мартоном Гєкіцкі. Партія підтвердила причетність свого представника до цього інциденту.