Про це пишуть угорські видання Telex, HVG.hu та Hetek.
Чоловік підбіг до столу, за яким сидів Орбан, кинув на нього фальшиві гроші та вигукнув: «За яку суму ви зрадили країну, пане прем’єр-міністре?».
Охоронці негайно затримали його, поклали на підлогу і вивели з приміщення.
Навіть під час затримання чоловік продовжував кричати, звинувачуючи Орбана у тому, що він нібито «продав країну Путіну та Сі Цзіньпіну».
Орбан у відповідь на інцидент зазначив: «Угорська мова дуже пряма, але якщо політика називають негідником, це лише свідчить про те, що з ним не згодні».
Згодом з’ясувалося, що чоловік, який перервав пресконференцію, є членом молодіжного крила партії «Демократична коаліція» Мартоном Гєкіцкі. Партія підтвердила причетність свого представника до цього інциденту.
Лідер «Демократичної коаліції» Ференц Дюрчань написав: «[Спікер парламенту Ласло] Ковер міг забрати в мене слово в парламенті, коли я назвав уряд зрадницьким, але ми сказали це тоді і будемо повторювати завжди й усюди: Угорщина сьогодні має уряд-зрадник».