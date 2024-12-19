Володимир Зеленський під час свого виступу в Європейській раді обговорив низку важливих питань, зокрема, щодо мобілізації, безпеки та ролі Європи у завершенні війни в Україні.

Пресконференція Глави держави пройшла у Брюсселі.

Головний пріоритет — зброя, а не зниження мобілізаційного віку

Зеленський прокоментував дискусії на Заході щодо можливого зниження мобілізаційного віку, зазначивши, що наразі головним пріоритетом є забезпечення війська зброєю та тренуванням з боку західних партнерів, а не пониження віку мобілізації. Президент підкреслив, що “головне — це наявність зброї для наших бригад”.

“Скажіть, будь ласка, якщо людина стоїть перед вами без зброї, яка різниця – 20 років цій людині чи 30? Ніякої немає різниці”, — сказав Зеленський.

Технологічний аспект війни

Президент також наголосив на важливості сучасних технологій для забезпечення безпеки України. Він відзначив недостатню кількість ППО та F-16 у небі України, що критично важливо для протидії російським ударам.

Дуель з “Орєшніком”

Президент відреагував на пропозицію Путіна провести “технологічну дуель” між ракетою “Орєшнік” та західною ППО, заявивши, що це свідчить про неадекватність російського керівництва. Зеленський зазначив, що це показує, з якими “відморозками” доводиться воювати Україні.

“Путін сказав, що технологічна дуель. Каже, що ми вдаримо кудись по Києву “Орєшніком”, а вони нехай поставлять ППО і подивимося, що буде. Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки”, — заявив він.

Транзит російського газу

За словами Зеленського, Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу. Він підкреслив, що це не лише питання економічне, але й політичне, оскільки будь-яка країна, яка співпрацює з Росією, стає залежною від неї.

Президент заявив, що Україна готова розглянути транзит газу з інших джерел, якщо кошти від цього не потраплятимуть до Росії.

Миротворчі місії

Зеленський підтримав ініціативу Франції щодо відправки миротворців до України в рамках гарантій безпеки та закликав інші країни ЄС підтримати цю ініціативу. Водночас він наголосив, що вступ України до НАТО є найкращою гарантією безпеки. Президент також зазначив, що питання миротворців повинно бути практичним, а не “штучним”.

“Питання в тому, щоб це не була “штучна історія”. Потрібні дієві механізми. Якщо ми говоримо про контингент, то скільки, що вони будуть робити, якщо буде агресія з боку РФ, багато всього. Ми дискутуємо на цю тему. Важливо, що ми почали підіймати ось такі питання”, — додав він.

Критика заяв Орбана

Президент України заявив, що він не погоджувався з ідеєю “різдвяного перемирʼя” прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Більше того, такої розмови взагалі не було. Він назвав ці заяви політичним піаром і наголосив, що Україна не погодиться на рішення, які будуть ухвалені без її участі.

“Все це більш схоже на політичний піар. Що пропонує угорська сторона мені не відомо. Окрім того, що це просто звучить якось “святково” – “різдвяний обмін”. Але нам не весело. Нічого не може обговорюватись чи вирішуватись про Україну без нас. Тому ми до цього скептично відносимось”, — повідомив Зеленський.