Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на тлі витоку розмови офіцерів люфтваффе про ракети Taurus заявив, що не збирається “потрапити на вудку” російському президенту Володимиру Путіну і не звільнятиме “своїх кращих офіцерів” — незалежно від того, зробили вони помилку чи ні.

Про це пише DW.

“Це було б саме те, на що від нас чекає Володимир Путін”, — сказав міністр оборони ФРН, виступаючи перед провідними офіцерами люфтваффе після спеціального засідання комітету бундестагу з оборони, присвяченого російському прослуховуванню.

Пісторіус закликав спочатку дочекатися результатів розслідування. У разі, якщо буде доведено порушення офіцерами службової дисципліни, вживуть заходів відповідно до законодавства про держслужбу.

При цьому глава Міноборони підтвердив, що одним із чотирьох учасників бесіди, підключених до відеоконференції з незахищеної лінії, був голова ВПС Німеччини генерал-лейтенант Інго Герхарц. Однак у разі Герхарца витік даних не стався.

2 березня російські пропагандисти виклали зміст майже 40-хвилинної розмови між генеральним інспектором ВПС Німеччини Інго Герхарцем з трьома офіцерами про деталі можливої ​​поставки в Україну та використання крилатих ракет Taurus. Розмова імовірно мала місце 19 лютого.

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови офіцерів Люфтваффе стосовно можливості застосування ракет Taurus в Україні. Однак заявили, що автентичність опублікованого росіянами аудіозапису перевіряється.

Згодом міністр оборони розповів, що причиною витоку став людський фактор.