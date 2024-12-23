Колишнього конгресмена від Флориди Метта Гетца звинуватили у виплаті десятків тисяч доларів жінкам за сексуальні послуги та наркотики, що суперечить правилам Палати представників. Етичний комітет Палати опублікував 37-сторінковий звіт, який розкриває численні порушення, включаючи перешкоджання роботі Конгресу.

Про це повідомляє Reuters.

“Комітет визначив, що є вагомі докази того, що представник Гейтц порушив правила Палати, які забороняють проституцію, вживання наркотиків, надання недозволених подарунків і спеціальних привілеїв, а також перешкоджання Конгресу”, – йдеться у висновку звіту.

Серед ключових моментів звіту зазначено, що Гетц виплатив близько 90 тисяч доларів 12 жінкам, значна частина цих коштів, на думку комітету, була витрачена на сексуальні послуги або наркотики.

“Комітет не знайшов доказів того, що комерційні сексуальні акти були здійснені шляхом насильства, обману або примусу”, – підкреслюється в документі.

Однак одна зі свідків, названа у звіті “Жертва А”, заявила, що мала два статевих акти з Гетцем на вечірці в 2017 році, коли була неповнолітньою. За її словами, вона отримала 400 доларів готівкою, які розглядала як оплату за секс.

“На той момент я щойно закінчила третій клас старшої школи”, – свідчила жінка, додавши, що не повідомляла Гейтца про свій вік, а він не запитував.

Метт Гетц у письмовому зверненні до комітету заперечив, що мав статеві стосунки з особами, молодшими за 18 років. Проте він не коментував конкретні обвинувачення щодо “Жертви А”.

Публікація звіту викликала суперечки серед членів комітету. Голова комітету Майкл Гест заявив, що оприлюднення цього документа щодо колишнього члена Палати суперечить встановленій політиці.

“Комітет порушив усталені стандарти, публікуючи цей звіт про колишнього члена Палати”, – зауважив він.

Адвокати Гетца стверджували, що публікація звіту є незаконною, оскільки комітет втратив свою юрисдикцію після його відставки. Вони наголосили що звіт міститиме неправдиву та наклепницьку інформацію.

Федеральний суд не встиг ухвалити рішення щодо запиту Гетца на момент публікації звіту.

Метт Гейтц залишив Конгрес минулого місяця після того, як був номінований обраним президентом Дональдом Трампом на посаду генерального прокурора. Під тиском неминучих труднощів під час затвердження Сенатом він відкликав свою кандидатуру.