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Вже 700 тисяч “біженців із TikTok” зареєструвалися у китайському застосунку RedNote

На фоні можливого блокування TikTok у США його китайський конкурент, RedNote, за останні дні здобув велику кількість нових користувачів.

Середа, 15 січня 2025, 18:20

Як повідомляє Reuters, китайські державні ЗМІ активно підтримали цю тенденцію, зазначаючи, що користувачі TikTok знайшли «новий дім» на RedNote. Представник Міністерства закордонних справ Китаю, Го Цзякунь, заявив, що вибір соціальних медіа — це «особисте рішення».

TikTok, яким користуються 170 мільйонів американців, може бути заблокованим у США з міркувань національної безпеки.

Інші китайські соціальні мережі, такі як Weibo, вимагають китайський номер телефону для реєстрації, через що їхні користувачі переважно є китайцями. Водночас TikTok, підконтрольний компанії ByteDance, обмежує іноземних користувачів окремою версією застосунку, а для китайців існує інша програма — Douyin.

RedNote не вимагає китайського номера телефону, і його застосунок є єдиним для всіх користувачів.

Багато китайських користувачів RedNote ділилися постами, вітали нових користувачів з TikTok і відповідали на їхні питання. Проте деякі висловлювали незадоволення тим, що англомовні користувачі почали заповнювати платформу.

Теги: RedNote, TikTok, заборона TikTok

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