Вже 700 тисяч “біженців із TikTok” зареєструвалися у китайському застосунку RedNote

Як повідомляє Reuters, китайські державні ЗМІ активно підтримали цю тенденцію, зазначаючи, що користувачі TikTok знайшли «новий дім» на RedNote. Представник Міністерства закордонних справ Китаю, Го Цзякунь, заявив, що вибір соціальних медіа — це «особисте рішення».

TikTok, яким користуються 170 мільйонів американців, може бути заблокованим у США з міркувань національної безпеки.

Інші китайські соціальні мережі, такі як Weibo, вимагають китайський номер телефону для реєстрації, через що їхні користувачі переважно є китайцями. Водночас TikTok, підконтрольний компанії ByteDance, обмежує іноземних користувачів окремою версією застосунку, а для китайців існує інша програма — Douyin.

RedNote не вимагає китайського номера телефону, і його застосунок є єдиним для всіх користувачів.

Багато китайських користувачів RedNote ділилися постами, вітали нових користувачів з TikTok і відповідали на їхні питання. Проте деякі висловлювали незадоволення тим, що англомовні користувачі почали заповнювати платформу.