Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram-каналі.

“За оновленою інформацією, від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду вже 74 постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що внаслідок атаки постраждали 64 людини. Психологічну допомогу надали 37 людям.

Посадовець також додав, що від вечора по Нікополю російські війська завдали чотири удари, використовуючи дрони-камікадзе та важку артилерію. Наслідки обстрілів ще уточнюються та відомо, що обійшлося без жертв. В інших громадах району було тихо, як і на решті територій області.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗС України, 6 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області застосувавши п’ять балістичних ракет типу “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей – РФ.