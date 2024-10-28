Останній рік у Запорізькій області характеризується інтенсивним будівництвом оборонних ліній та фортифікацій, про що повідомив депутат обласної ради Сергій Лишенко.

Про це він повідомив у етері “Еспресо”.

“Фактично, лінії оборони й фортифікації в Запорізькій області активно будуються вже понад рік. На деяких ділянках навіть більше. На початку року Запорізька обласна рада розпочала великий проєкт зі збору коштів майже з усіх громадян області. Ці кошти залучались в єдиний фонд саме для будівництва рубежів оборони, фортифікацій та укріплень”, – заявив Лишенко.

Депутат заявив, що побудовані лінії оборони мають убезпечити Запоріжжя. На його думку, час, проведений влітку, не був витрачений марно, оскільки в Запорізькій області були зведені фортифікації, які являють собою значні лінії оборони.