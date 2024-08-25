У Ростовській області вже вісім днів триває пожежа на нафтобазі, про що свідчить супутниковий знімок, на якому видно дим від трьох основних осередків вогню.

Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований російською службою Радіо Свобода.

Фото, зроблене 25 серпня, показує наслідки атаки Головного управління розвідки, що відбулася 18 серпня. На зображенні видно дим від щонайменше трьох осередків пожежі.

18 серпня Генеральний штаб повідомив про успішне ураження комбінату “Кавказ” у Ростовській області, яке було здійснене силами Головного управління розвідки у співпраці з ЗСУ та іншими частинами Сил оборони.