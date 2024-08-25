Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований російською службою Радіо Свобода.
Фото, зроблене 25 серпня, показує наслідки атаки Головного управління розвідки, що відбулася 18 серпня. На зображенні видно дим від щонайменше трьох осередків пожежі.
18 серпня Генеральний штаб повідомив про успішне ураження комбінату “Кавказ” у Ростовській області, яке було здійснене силами Головного управління розвідки у співпраці з ЗСУ та іншими частинами Сил оборони.
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