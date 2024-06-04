Народний депутат України та член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк повідомив, що взимку відключення світла можуть тривати по 10 годин на добу.

Про це він розповів в ефірі Київ24 у понеділок, 3 червня.

“Ситуація наступна, ми з вами маємо розуміти, що об’єктивно… і це найголовніший момент зараз, ще більш головніший, ніж сам тариф на електроенергію… ми маємо сьогодні всі говорити відверто, що підняття тарифу на електроенергію не дасть можливості все одно у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом”, — зазначив Нагорняк.

Він прогнозує, що частота та тривалість відключень електроенергії взимку залежатимуть від температури повітря. За його словами, взимку, при температурі -10 градусів, можна очікувати, що українці матимуть електрику приблизно 14 годин на день, а решту 10 годин будуть без світла.