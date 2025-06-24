Як повідомляє офіційний сайт МЗС Китаю

23 червня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї висловив свою точку зору на сучасні глобальні виклики, зазначивши, що деякі держави ставлять свої інтереси вище за спільні потреби міжнародної спільноти. Цю заяву він зробив під час зустрічі з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Тоні Блером, про що повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

“Сьогодні світ переживає серйозні зміни, яких не було століття, але деякі великі країни відмовилися від своїх міжнародних обов’язків та поставили власні інтереси вище за загальні інтереси світової спільноти.” – Ван Ї, Міністр закордонних справ Китаю

Ван Ї, очевидно, натякав на Сполучені Штати Америки, підкреслюючи, що постійні члени Ради Безпеки ООН, такі як Китай і Велика Британія, повинні виконувати свої міжнародні зобов’язання, проявляти відповідальність і сприяти миру та розвитку у світі.

У відповідь Тоні Блер зазначив, що сучасний світ стикається з численними викликами, які вимагають посилення координації та спільних дій.

“Ізоляція Китаю приречена на провал. Світ повинен більше знати про Китай. Відносини Великої Британії та Китаю дуже важливі. Обидві сторони повинні зміцнювати діалог та обміни на всіх рівнях влади та в усіх секторах суспільства.” – Тоні Блер, колишній прем’єр-міністр Великої Британії

Під час зустрічі також обговорювалися важливі міжнародні питання, зокрема ситуація навколо ірано-ізраїльського конфлікту та “української кризи”.