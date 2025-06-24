Війна в Україні 25 червня 2025: події, міжнародна підтримка та бойові дії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні, 25 червня, відзначається 1218-й день повномасштабної війни України проти Росії. У цей день відбуваються численні події, пов’язані з конфліктом, які викликають значний резонанс у суспільстві.

24 червня російські війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину, внаслідок якої загинуло 17 осіб, а 200 отримали поранення. Обстріли призвели до пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Також зафіксовано удари по Самарі, де постраждав потяг, що прямував з Одеси. Влада Дніпра оголосила 25 червня днем жалоби.

Президент США Дональд Трамп висловив намір зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським на саміті НАТО, що підкреслює важливість міжнародної підтримки України в цей складний час.

Сьогодні також відбудеться підписання угоди між Володимиром Зеленським та генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.

Північноатлантичний альянс збільшив свою допомогу Україні до 35 мільярдів євро, і, за прогнозами, до кінця року ця сума перевищить 50 мільярдів євро, які НАТО надало минулого року.

Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті НАТО, Володимир Зеленський обговорив можливість розширення українського повітряного флоту за рахунок нових винищувачів Mirage, а також інвестиції в дрони-перехоплювачі.

На Харківщині російські війська намагаються витіснити підрозділи Сил оборони за межі річки Вовча на південний берег. У Запоріжжі близько першої ночі пролунали вибухи, про що повідомили місцеві кореспонденти.

“Президент США Дональд Трамп заявив, що він, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО.” – Суспільне Новини