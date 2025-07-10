Ветеран війни в Запоріжжі напав на лікаря через затримку інвалідності

За Facebook-сторінкою Нацполіції

У Запоріжжі, в одній з міських лікарень, стався інцидент, коли 35-річний чоловік увірвався в кабінет лікаря, влаштувавши безлад і намагаючись завдати йому тілесних ушкоджень. Після цього підозрюваного затримали, проте його батьки вважають, що причиною агресії стало тривале зволікання з наданням їхньому сину, ветерану війни, групи інвалідності.

Згідно з інформацією від правоохоронців, подія сталася в лікарні Дніпровського району:

“Чоловік із ножем заскочив у кабінет лікаря, поводився агресивно, трощив меблі та намагався спричинити йому тілесні ушкодження.” – Нацполіція

На даний момент підозрюваного затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про кваліфікацію злочину та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі дії тривають.

Батьки чоловіка зазначають, що їхній син є добровольцем-десантником, який з 2022 року брав участь у бойових діях під Авдіївкою.

“Його списали, він був довго у госпіталях. В нього на шиї осколки, під черепом осколки, вся спина в осколках. Лопатка сколота, ноги в осколках, він ходить погано. В нього спина ‘посипалася’, повністю хребет. І зір: він правим оком зовсім нічого не бачить, а лівим так, приблизно 40-50 % і то воно в нього подвоюється.” – Ольга, мати підозрюваного

Ольга, мати підозрюваного, розповідає, що під час проходження військово-лікарської комісії, яка тривала 4-5 місяців, вони з чоловіком утримували сина на свої пенсії:

“В мене пенсія 3 тисячі. І коли йому зателефонували, сказав, ми даємо третю групу пожиттєво, але цивільну. В нього нагороди, нехай би третя, але військова… А зараз він ніхто сліпий, хворий, на три тисячі. Ну і от… поки ми сюди добігли, він вже розгромив кабінет. Просто зайшов, каже: ‘я просто хочу подивитися вам в очі, що ви мені скажете. Як ви з бойовим пораненим військовим, за що ви так?’. – Ольга, мати підозрюваного

За словами батьків, після всього пережитого на фронті їхній син відчув себе покинутим системою.