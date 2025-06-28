Воррен Баффет зробив пожертву $6 млрд акцій Berkshire Hathaway на благодійність

Як повідомляє медіа Reuters

Воррен Баффет, відомий американський мільярдер та інвестор, зробив вражаючу благодійну пожертву у розмірі $6 мільярдів, передавши акції своєї компанії Berkshire Hathaway Фонду Білла і Мелінди Гейтсів, а також чотирьом сімейним благодійним організаціям. Це стало його найбільшою річною пожертвою з моменту, коли він розпочав передачу свого статку на благодійність у 2006 році, про що повідомляє Reuters.

Загалом, з моменту початку благодійної діяльності, Баффет передав понад $60 мільярдів. У цій останній пожертві він виділив 9,43 мільйона акцій Фонду Гейтсів, а також понад 943 тисячі акцій Фонду Сьюзан Томпсон Баффет. Крім того, він передав по понад 660 тисяч акцій фондам, якими керують його діти – Говард, Сьюзі та Пітер.

Незважаючи на такі значні пожертви, 94-річний Баффет все ще володіє 13,8% акцій Berkshire Hathaway. Його статки до останніх пожертвувань оцінювалися в $152 мільярди, що ставило його на п’яте місце серед найбагатших людей світу. Після нової благодійної акції він опустився на шосту позицію у рейтингу Forbes.

У минулому році Баффет змінив свій заповіт, вирішивши передати 99,5% свого статку після смерті у благодійний траст, яким керуватимуть його діти. Вони матимуть близько десяти років для розподілу цих коштів, ухвалюючи рішення одностайно.

Berkshire Hathaway, яку Баффет очолює з 1965 року, є величезним конгломератом вартістю понад $1 трильйон, що володіє близько 200 компаніями, серед яких Geico, залізниця BNSF, а також значні пакети акцій Apple і American Express.

Згідно з даними журналу Forbes, статки Баффета становлять $168,2 мільярда. Він відомий своєю благодійною діяльністю і обіцяв пожертвувати понад 99% своїх грошей на доброчинність.