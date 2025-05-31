Аварія вантажівки з медоносними бджолами у Вашингтоні: 250 мільйонів бджіл на дорозі

Про це повідомляє Офіс шерифа округу Вотком у Вашингтоні
30 травня у штаті Вашингтон, США, сталася аварія за участю вантажівки, що транспортувала медоносних бджіл. В результаті інциденту на дорогу потрапило близько 250 мільйонів бджіл-запилювачів.
Про цю подію повідомив Офіс шерифа округу Вотком. Для ліквідації наслідків ДТП були залучені не лише служба шерифа, а й працівники громадських робіт та фахівці з бджільництва.
Рух на цій ділянці дороги було призупинено, водіям рекомендували обирати альтернативні маршрути. Як повідомляє ВВС, вантажівка перевозила 31 750 кг вуликів з бджолами і перекинулася неподалік від канадського кордону.
Правоохоронці разом із близько 20 бджолярами намагалися врятувати якомога більше комах. Пізніше округ повідомив про завершення робіт на місці події.
“Вулики з перекинутої вантажівки були витягнуті, відреставровані, їх повернули на використання. До ранку більшість бджіл повинні повернутися до своїх вуликів, і за їх доставленням стежитимуть відповідальні за це люди.”