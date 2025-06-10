Погода в Україні 11 червня: зниження температури та грози

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

11 червня в Україну з північного заходу надійде новий атмосферний фронт, що призведе до зниження температури повітря. Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що спекотні дні з температурою понад 30 градусів залишаться в минулому.

“Тридцятки” спеки відійдуть завтра з України. Навіть на сході та півдні очікується +25+29 градусів. Хіба десь якесь перелякане вискочить в Криму, на Херсонщині та Миколаївщині, сонцем перегріте” – Наталка Діденко

У більшості регіонів України 11 червня температура коливатиметься в межах +21+25 градусів, а на заході країни буде найпрохолодніше – +18+23 градуси.

З приходом атмосферного фронту в західних та північних областях (за винятком Сумщини), а також на Вінниччині, Черкащині та Одещині очікуються короткочасні грозові дощі, можливі шквали та град.

На решті території України опади малоймовірні.

У Києві 11 червня прогнозуються короткочасні дощі та грози. У другій половині дня або ввечері можливі сильні зливи. Температура повітря в столиці становитиме близько +20 градусів.