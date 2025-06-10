Погода в Україні 11 червня: зниження температури та грози

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
11 червня в Україну з північного заходу надійде новий атмосферний фронт, що призведе до зниження температури повітря. Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що спекотні дні з температурою понад 30 градусів залишаться в минулому.
“Тридцятки” спеки відійдуть завтра з України. Навіть на сході та півдні очікується +25+29 градусів. Хіба десь якесь перелякане вискочить в Криму, на Херсонщині та Миколаївщині, сонцем перегріте”
У більшості регіонів України 11 червня температура коливатиметься в межах +21+25 градусів, а на заході країни буде найпрохолодніше – +18+23 градуси.
З приходом атмосферного фронту в західних та північних областях (за винятком Сумщини), а також на Вінниччині, Черкащині та Одещині очікуються короткочасні грозові дощі, можливі шквали та град.
На решті території України опади малоймовірні.
У Києві 11 червня прогнозуються короткочасні дощі та грози. У другій половині дня або ввечері можливі сильні зливи. Температура повітря в столиці становитиме близько +20 градусів.
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