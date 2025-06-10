Санкції проти ізраїльських міністрів через порушення прав палестинців

Як повідомляє спільна заява зовнішньополітичних відомств Австралії, Канади, Нової Зеландії, Норвегії та Великої Британії

Канада, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та Норвегія оголосили про введення санкцій проти двох ізраїльських міністрів: Ітамара Бен-Гвіра, який займає посаду міністра національної безпеки, та Безалела Смотрича, міністра фінансів. Цю інформацію було оприлюднено в спільній заяві зовнішньополітичних відомств цих країн.

У документі зазначається, що дії ізраїльських міністрів сприяють “екстремістському насильству та серйозним порушенням прав палестинців”.

“Екстремістська риторика, яка агітує до примусового виселення палестинців й заснування нових ізраїльських поселень, обурлива й небезпечна. Такі дії неприйнятні.”

Водночас підкреслюється, що ці санкції “не суперечать нашій непохитній підтримці безпеки Ізраїлю”.

“Заходи були вжиті проти осіб, які, на нашу думку, підривають безпеку Ізраїлю та шкодять його позиції у світі. Як і раніше, ми прагнемо близької дружби з ізраїльським народом, ґрунтуючись на наших звʼязках, цінностях й відданості безпеці.”

Санкції передбачають замороження всього майна та коштів обох міністрів на території країн, що підписали угоду, а також заборону на вʼїзд для них.

Смотрич і Бен-Гвір, які є представниками ультраправих політичних сил, виступають за продовження заселення західного берега річки Йордан ізраїльтянами, незважаючи на позицію міжнародної спільноти. Вони також пропонують примусове виселення палестинців, які відмовляються залишити окуповані території.

17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ у палестинському анклаві з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників.

22 травня The Times of Israel повідомила, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав виконання “революційного” плану президента США Дональда Трампа щодо переміщення цивільного населення Гази умовою для припинення конфлікту.