Рекордні температури червня 2025 у Західній Європі: хвилі спеки та наслідки

Про це повідомили у Європейському кліматичному агентстві Copernicus (C3S)

Західна Європа зафіксувала найвищі температури червня з моменту початку метеорологічних спостережень. У червні 2025 року температура була на 3°C вищою, ніж середній показник за період з 1991 по 2020 роки, про що повідомило Європейське кліматичне агентство Copernicus (C3S).

Кліматологи зазначили, що червень 2025 року виявився на 2,8°C (5°F) теплішим у порівнянні з середніми значеннями за вказаний період, перевершивши попередній рекорд 2003 року, коли спека охопила значну частину континенту.

Протягом червня Європа пережила дві потужні хвилі спеки: перша відбулася з 17 по 22 червня, охопивши західну та південну частини континенту, а друга – з 30 червня по 2 липня, з ще вищими температурами.

Під час другої хвилі спеки температура повітря перевищила 40°C у кількох країнах, а в Іспанії та Португалії досягла 46°C. Обидві хвилі спеки були пов’язані з потужними системами високого тиску, відомими як “теплові куполи”, які затримували тепле повітря, викликаючи тривалу спекотну, сонячну та суху погоду, що підвищило ризик виникнення лісових пожеж.

30 червня середня добова температура в Західній Європі досягла 24,9°C, що стало новим рекордом для червня. Ця ж температура була зафіксована і 1 липня, що є однією з найвищих добових температур, коли-небудь зареєстрованих у регіоні влітку. Вищі температури спостерігалися лише в розпал сезону – з середини липня до середини серпня – під час спеки 2003, 2018, 2019, 2022 та 2023 років.

Для більшості території Західної Європи середня температура між 17 червня і 2 липня була найвищою за цю пору року з 1979 року. Загалом червень 2025 року став найтеплішим червнем в історії спостережень у Західній Європі, з середньомісячною температурою 20,49°C, що на 2,81°C перевищує середній показник за 1991–2020 роки.

Спека на суші посилювалася надзвичайно гарячим морем, особливо у західному Середземномор’ї. 30 червня в цьому регіоні була зафіксована найвища денна температура моря за всю історію спостережень – 27,0°C.

Згідно з даними Copernicus, температура в Ліонській затоці та Лігурійському морі перевищила 28°C, що на понад 5°C вище середнього значення. Кліматологи підкреслили, що такі екстремальні температури середземноморської води зменшили нічне охолодження повітря вздовж узбережжя та підвищили вологість, що посилило тепловий стрес.

Крім того, морські теплові хвилі можуть викликати тепловий стрес для морських екосистем і негативно впливати на рибальство та аквакультуру, знижуючи рівень кисню у воді.

22 липня 2024 року став найспекотнішим днем в історії спостережень, коли середня температура планети досягла 17,15°C, за даними Copernicus.