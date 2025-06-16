Трагедія на карнавалі WestFest у Юті: стрілянина з трьома загиблими

Згідно з повідомленням Reuters

На карнавалі WestFest, що проходив у передмісті Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, сталася трагедія: внаслідок стрілянини загинули троє людей, серед яких восьмимісячне немовля. Ще двоє осіб отримали поранення. Про це повідомили представники поліцейського управління Вест-Веллі.

Інцидент стався 15 червня близько 22:30, коли поліцейські помітили словесну перепалку між двома групами учасників свята. Коли правоохоронці підійшли, щоб зупинити конфлікт, 16-річний хлопець з однієї з груп дістав пістолет і відкрив вогонь. У відповідь поліція також відкрила вогонь.

В результаті стрілянини загинули 41-річна жінка, яка опинилася поруч, 18-річний чоловік з групи, що брала участь у сварці, а також восьмимісячне немовля. Поранення отримали двоє підлітків, чоловік і жінка, які зазнали ушкоджень рук, проте наразі невідомо, чи були вони безпосередніми учасниками інциденту. Стрілок затриманий, а детективи продовжують опитувати свідків на місці події.

Згідно з даними Архіву насильства із застосуванням вогнепальної зброї, у першій половині 2025 року в США зафіксовано 156 подібних інцидентів, внаслідок яких загинуло чотири і більше осіб, не враховуючи стрільців, повідомляє Reuters.