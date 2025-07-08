Харчування супергероїв: що їдять Бетмен, Супермен і Людина-павук

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Супергерої рятують світ, борються за справедливість, літають у небі та розгадують складні загадки. Вони можуть стріляти лазерами з очей або павутиною з рук, а іноді навіть носять кумедні костюми. Проте, незважаючи на свої надздібності, вони також люблять швидко перекусити, сидячи на дахах хмарочосів, отримувати безкоштовні хотдоги від вдячних містян або носити з собою термоси з супом. Ці герої вже багато років надихають як читачів коміксів, так і глядачів кіно.

З виходом фільму “Супермен” Джеймса Ґанна, розглянемо, чим харчуються найвідоміші супергерої, як у кіно, так і в коміксах.

Брюс Вейн: Бетбургери та холодний суп

У фільмі “Бетмен повертається” Тіма Бертона, вірний дворецький Брюса Вейна, Альфред, подає йому холодний суп, який Брюс відразу ж випльовує. Альфред пояснює, що це вішисуаз – французька класика, приготована з цибулі-порею, картоплі та вершків, і подається охолодженою.

Брюс Вейн є великим поціновувачем супів. У серіалі з Адамом Вестом він навіть носить з собою термоси з різними видами супу: курячим, томатним та картопляним. У деяких коміксах згадується, що його кажани у бетпечері також отримують від Альфреда смажену курку зі шніт-цибулею. Бетмен також відомий своєю любов’ю до бургерів і бурито, які він іноді їсть прямо на даху чергового хмарочоса Готема.

У коміксах про Бетмена від Тома Кінґа є франшиза “Бетбургер”, де можна знайти “нагетси Робіна” та “кілер-крок-месьє”. Хоча Бетмен не в захваті від популярності цієї мережі, він не може засудити її власників, не розкривши свою ідентичність.

Супермен: Прості канзаські уподобання

На відміну від Брюса Вейна, Кларк Кент, вихований у Канзасі, не соромиться їсти стейк з кетчупом, за що отримує зауваження від Лоїс Лейн. Найсильніший герой всесвіту любить спілкуватися за обідом. У одному з випусків 2023 року він їсть сендвіч з тунцем, сидячи на балці недобудованого хмарочоса з другом-будівельником.

У коміксах 1975 року Супермен лякає натовп, поїдаючи сотні гамбургерів, щоб відновити витрачені калорії. Його стосунки з фастфудом не обмежуються лише гамбургерами: він також любить м’які солоні брецелі з гірчицею, а в одному з випусків дізнаємося, що в його плащі є кишенька для кренделя.

Серед улюблених страв Супермена можна виділити яловичину по-бургундськи, або “беф бургіньйон”, яку іноді готує Лоїс Лейн.

Людина-павук: Захисник Нью-Йорка та його вулична їжа

Пітер Паркер, відомий як Людина-павук, також любить просту вуличну їжу. Його робота в найбільш густонаселеному місті США вимагає регулярних перекусів. У перервах між битвами він їсть бургери, хотдоги, піцу та сендвічі, іноді “позичаючи” їжу у випадкових пішоходів.

Коли Пітер ще не мав суперсил, тітка Мей готувала оладки на сніданок, що нагадувало йому про безтурботні шкільні роки. У відеогрі 2018 року за мотивами Людини-павука є рецепт оладок від тітки Мей, а в стрічці з Томом Голландом Пітер та тітка Мей відвідують тайський ресторан, де його улюблена страва – ларб.

Різноманітна дієта Месників

Серед екзотичних страв, які їдять герої фільмів про супергероїв, можна згадати бразильську пікадінью, якою обідає Брюс Беннер у “Неймовірному Халку”, та шаурму Месників після порятунку Нью-Йорка. Тоні Старк, відомий як Залізна людина, п’є смузі, що свідчить про його прагнення до здорового харчування.

Експерти-нутриціологи вважають, що багато супергероїв не є найкращими прикладами для наслідування в питаннях харчування. Найбільше критикують дієту Людини-павука, адже він харчується як підліток, отримуючи безкоштовні хотдоги. Якщо ж говорити про здорове харчування, варто звернути увагу на дієту Тоні Старка, який, попри любов до бургерів і піци, дбає про своє здоров’я, регулярно вживаючи зелені смузі, або на Брюса Вейна, який завжди знаходить час для супу.