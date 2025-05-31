Як допомогти пташенятам, які випали з гнізда: поради орнітолога

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Весняно-літній період є часом розмноження для багатьох птахів на Рівненщині. Орнітолог Олександр Добринський, який вже понад 20 років займається вивченням птахів, пояснює, що робити, якщо ви помітили пташеня, яке випало з гнізда, чому не слід забирати його додому, а також скільки пташенят доживає до наступного сезону розмноження.

Якщо ви виявили пташеня поза гніздом, перше, що потрібно зробити – це не підбирати його самостійно. Замість цього, краще звернутися до фахівця-орнітолога. Сьогодні це можна зробити легко, адже в соціальних мережах існують спеціалізовані групи та профілі, а також можна зателефонувати до заповідника для отримання консультації.

У випадку, якщо пташеняті загрожує небезпека, наприклад, поруч бігають собаки або є інтенсивний рух автомобілів, важливо не втручатися в природні процеси. Олександр Добринський пояснює:

“Повірте мені, наприклад сова, яка висиділа пташенят, будь-яких собак так віджене, що їх самих швидше за все потрібно буде рятувати. Однак, якщо є пряма небезпека, то можна просто взяти те пташеня і покласти його на гілку, де його ніхто не дістане. Вони чудово лазять по дереву і за день можуть декілька разів побувати на землю і знову вилізти до гнізда. Головне не забирати його додому, бо ви тільки цим нашкодите.” – Олександр Добринський

Чому ж пташенята випадають з гнізда? Біологічні особливості різних видів птахів відрізняються. Наприклад, совенята ніколи не випадають з гнізда – вони можуть розповзтися, щоб уникнути уваги хижаків. Ця поведінка сформувалася мільйони років тому. Лелеки, в свою чергу, можуть свідомо позбавлятися слабших пташенят, якщо їжі недостатньо, щоб дати шанс вижити іншим.

Якщо пташенята випали через несприятливі погодні умови або дії людей, наприклад, сильний вітер зламав гілку, або гніздо було пошкоджене, важливо звертатися до фахівців. Не кожен перехожий знає, як діяти в таких ситуаціях. Проте, якщо пташеня знаходиться біля дерева, це не завжди означає, що воно випало.

Якщо пташеня вже забрали через небезпеку, його слід терміново повернути на гніздову територію, де його знайшли. Інакше воно може опинитися в “в’язниці” – недорозвинене, з проблемами зі здоров’ям, без можливості літати. Таке пташеня не зможе стати частиною природного добору, що допомагає виживати іншим.

Дії щодо пташенят також залежать від їх виду. Наприклад, горобці вже через 14 днів можуть літати, тоді як совенята – лише через 3-4 місяці. Саме тому горобці залишаються в гнізді, а совенята розповзаються, щоб вижити. У природі все збалансовано, і втручання людини часто шкодить.

Для розуміння: в середньому лише 10% пташенят у природі досягають дорослого віку і дають потомство, тоді як решта 90% стають здобиччю для інших тварин. Це природний процес, і важливо не заважати йому.