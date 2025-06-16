WhatsApp запускає рекламу та підписки на канали: нові можливості монетизації

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням представників компанії і BloombergВинахід

WhatsApp готується до впровадження реклами у своєму інтерфейсі. Крім того, месенджер надасть можливість авторам каналів продавати підписки на свій контент. Цю інформацію оприлюднили представники компанії, згідно з повідомленням Bloomberg.

Реклама з’явиться у вкладці “Оновлення”, яка є окремим розділом програми, де користувачі можуть переглядати “Статуси” (аналог “історій”) та нову функцію “Канали”. За словами компанії, цю вкладку щодня відвідують 1,5 мільярда користувачів.

Рекламодавці матимуть можливість просувати свої WhatsApp-канали, розміщуючи їх на видних місцях у “Оновленнях”. Канали надають брендам і знаменитостям можливість публікувати повідомлення для своїх підписників, подібно до масових розсилок електронних листів.

Крім того, WhatsApp дозволить адміністраторам каналів продавати підписки, що дасть змогу створювати спеціальні повідомлення лише для платних клієнтів. На початковому етапі Meta не отримуватиме прибутку від цих підписок, але в майбутньому планує стягувати комісію у розмірі 10% від продажів. Про це повідомила віцепрезидентка WhatsApp з продуктів Еліс Ньютон Рекс.

Ці зміни в монетизації месенджера відбуваються на фоні значних інвестицій Meta в сферу штучного інтелекту. Компанія вирішила вкласти 14,3 мільярда доларів у 49% акцій стартапу Scale AI, який спеціалізується на маркуванні даних для ШІ. Це створює додатковий тягар на рекламний бізнес компанії, який має забезпечити фінансування для довгострокових проектів.