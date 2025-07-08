Про це повідомили в поліції Донецької області на сайті.

Поліцейський підрозділ “Білі янголи” провів евакуацію кількох мешканців мікрорайону Шахтарський у Покровську, який знаходиться під постійним вогневим контролем російських військ. Точна дата евакуації не була вказана. Про це повідомили у поліції Донецької області на їхньому офіційному сайті.

“Місто – суцільна рана. Під завалами багатоповерхівок, які не розібрати вручну, лишаються загиблі жителі. Тих, кого вдалось дістати, сусіди поховали у дворі. Рятуючи кількох літніх людей і цуценя, поліцейські ледь не потрапили під удар. Буквально перед їхнім проїздом росіяни вдарили по дорозі авіабомбою та дроном, спаливши цивільне авто.” – Поліція Донецької області

15 червня в мікрорайоні Шахтарський російські бомби зруйнували багатоповерховий будинок, під завалами якого опинилися дев’ятеро людей. Місцеві жителі тривалий час намагалися їх дістати, як повідомляють у поліції.

“Тепер у колись затишному дворі – кладовище. Через постійні обстріли загиблих ховали по двоє в одній могилі. Отут двоє поховані, тут ще двоє, і тут теж. Загалом шість, залишились ще троє.” – Місцевий житель

Люди, не витримуючи жахливих умов, щодня просять про евакуацію. Кілька заявок надійшли з крайніх вулиць, які постійно піддаються обстрілам. Заїжджати туди – практично самогубство, але “Білі янголи” ризикнули і врятували ще кілька життів.

Станом на 30 червня у Покровську залишалося близько 1700 жителів, а в громаді загалом – 3168, як повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.