Про це повідомили в поліції Донецької області на сайті.
Поліцейський підрозділ “Білі янголи” провів евакуацію кількох мешканців мікрорайону Шахтарський у Покровську, який знаходиться під постійним вогневим контролем російських військ. Точна дата евакуації не була вказана. Про це повідомили у поліції Донецької області на їхньому офіційному сайті.
“Місто – суцільна рана. Під завалами багатоповерхівок, які не розібрати вручну, лишаються загиблі жителі. Тих, кого вдалось дістати, сусіди поховали у дворі. Рятуючи кількох літніх людей і цуценя, поліцейські ледь не потрапили під удар. Буквально перед їхнім проїздом росіяни вдарили по дорозі авіабомбою та дроном, спаливши цивільне авто.”
15 червня в мікрорайоні Шахтарський російські бомби зруйнували багатоповерховий будинок, під завалами якого опинилися дев’ятеро людей. Місцеві жителі тривалий час намагалися їх дістати, як повідомляють у поліції.
“Тепер у колись затишному дворі – кладовище. Через постійні обстріли загиблих ховали по двоє в одній могилі. Отут двоє поховані, тут ще двоє, і тут теж. Загалом шість, залишились ще троє.”
Люди, не витримуючи жахливих умов, щодня просять про евакуацію. Кілька заявок надійшли з крайніх вулиць, які постійно піддаються обстрілам. Заїжджати туди – практично самогубство, але “Білі янголи” ризикнули і врятували ще кілька життів.
Станом на 30 червня у Покровську залишалося близько 1700 жителів, а в громаді загалом – 3168, як повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.
Корисне для прочитання:
- Евакуація населення з прифронтових районів Дніпропетровщини триває, допомагають сім’ям з дітьми та надають психологічну підтримку.
- Поліцейський Костянтин Туницький отримав поранення під час евакуації в Покровську, стан стабільний. Російські окупанти атакували екіпаж “Білий янгол” дронами.
- Поліцейський загін “Білі янголи” евакуював чотирьох братів із Білопілля на Сумщині для їхньої безпеки.