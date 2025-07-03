Білі бенгальські тигренята Дакота і Декстер під опікою в Харкові

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Дакота та Декстер, два білі бенгальські тигренята, святкують свої два з половиною місяці. Їхні імена обрали кіпери, які піклуються про тварин в екопарку, розташованому під Харковом. Коли їхня мама відмовилася від них, на допомогу прийшла собака Чилі, яка ніколи не мала цуценят. Чилі є домашнім улюбленцем ветеринарної лікарки Людмили Єрмохіної, що також доглядала за тигренятами.

“Вона живе в сім’ї, в неї ніколи не було цуценят. Вона просто улюблениця, і все. Тигренята стали спокійнішими, вони почали спати. Вона допомогла в першу чергу мені. Вони ж спали на грілочках – а так вони спали на собачці. Вона гріє, піклується за ними, слідкує, щоб вони нікуди не влізли, вдома вона не дозволяла їм ходити в інші кімнати чи ще кудись, вони в неї повинні були бути в окресленому колі. Чомусь вона його обрала і все. Вона зараз вчить їх полювати потрошечку”, – розповідає ветеринарка.

Людмила Єрмохіна зазначає, що з перших днів тигренята потребували постійного догляду, адже їх потрібно було годувати і стежити за їхніми потребами. “Це і вдень, і вночі. Вони не вміють самостійно справлятися з цими речами. Якось так воно все просто трапляється в ході життя. Ти просто приїжджаєш на роботу і їдеш додому з двома тигренятами”, – ділиться ветеринарка.

На даний момент тигренят, які з’явилися на світ 16 квітня, ще догодовують молоком.

“У них уже повний раціон: м’ясо, вітамінки вже пішли, ветеринарні добавки, і молочко, звичайно. Взагалі в природі тигри будуть їсти молоко десь місяців до семи. Ми, мабуть, трошки раніше завершимо ці пляшечки, але зараз вони ще є”, – каже Людмила Єрмохіна.

В природі білих бенгальських тигрів залишилося близько 140 особин. “Вони живуть в Індії, це там почали їх виводити. Цей тигр не може вижити в дикій природі, бо або його вбиває мама при народженні, бо він білий, вони не розмножуються. Бенгальські тигри – вони взагалі руді. Вони не відрізняються забарвленням від амурських тигрів. Але у них інколи буває генетична помилка, і народжуються білі тигренята. Це не альбінос, він не просто так білий, це генетична помилка на кшталт гетерохромії у людей, коли різні очі”, – пояснює фахівчиня.

Лікарка підкреслює, що наразі тигренята не становлять небезпеки для людей, оскільки не усвідомлюють, що є хижаками. Небезпечними вони можуть стати лише через рік-півтора.