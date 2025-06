Білий дім використав образ Антоніни Хижняк у політичному відео зі штучним інтелектом

На це звернули увагу експерти Інституту масової інформації (ІМІ)

Білий дім нещодавно поділився відео в своєму Instagram-акаунті, в якому з’являється жінка, що нагадує українську акторку Антоніну Хижняк. Це відео було опубліковане на офіційній сторінці Білого дому.

У проморолику, що рекламує податкову ініціативу президента Дональда Трампа, українську акторку впізнали завдяки її зовнішності. Ініціатива передбачає скасування податків на понаднормову оплату праці. Ролик під назвою Time. Grit. Reward. закликає Конгрес ухвалити закон The one big beautiful bill і містить гасло Make hard work pay again.

Експерти Інституту масової інформації (ІМІ) звернули увагу на це відео. Директорка ІМІ Оксана Романюк висловила припущення, що для створення ролика могла бути використана модель штучного інтелекту, натренована на зображеннях Антоніни Хижняк з відкритих джерел. На кадрах помітна родимка на щоці жінки, яка є такою ж, як у акторки.

“Це означає, що будь-яка людина з цифровим слідом може бути відтворена у вигаданому контексті без її згоди.” – Оксана Романюк

Вона підкреслила, що цей випадок має привернути увагу до проблеми непрозорості генеративного штучного інтелекту та використання зображень у політичній комунікації.

Антоніна Хижняк також відреагувала на ситуацію, опублікувавши жартівливе відео, в якому з гумором розповідає, “як потрапила у відео Білого дому”. У своєму відео акторка згадує про те, що Україні необхідна система ППО Patriot.