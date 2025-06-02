Розвідка США планує анімаційні брифінги для Трампа у стилі Fox News

Про це повідомляє NBC News посилаючись на власні джерела.

Керівництво розвідки Білого дому розглядає можливість перетворення традиційних брифінгів президента США Дональда Трампа на анімаційні трансляції в стилі Fox News. Це рішення має на меті полегшити Трампу сприйняття важливої інформації, оскільки, за словами джерел, він не любить читати. Про це повідомляє NBC News.

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард звернулася до нинішніх та колишніх співробітників розвідки з проханням поділитися ідеями, як адаптувати брифінги до політичних уподобань Трампа.

Однією з пропозицій стало перетворення Щоденного брифінгу президента (PDB) на формат, схожий на програми Fox News. Це дозволило б Трампу, як постійному глядачу цього каналу, переглядати звіти у зручний для нього час.

“Проблема з Трампом полягає в тому, що він не читає… Він постійно в ефірі”. – людина, обізнана з обговореннями

Згідно з цією концепцією, Національна розвідка могла б залучити продюсера Fox News для створення програми, а також одного з ведучих каналу для її презентації. Новий формат PDB міг би включати не лише графіку та фотографії, але й анімовані карти з вибухами, подібними до відеоігор, при цьому зміст інформації залишався б незмінним.

Габбард вважає, що ритмічність та недовіра до розвідників, які виникли ще під час першого терміну Трампа, можуть свідчити про його звичку сприймати інформацію в іншому форматі.

На запит про коментар прессекретарка директорки національної розвідки Олівія Коулман назвала ці повідомлення “смішними, абсурдними та відверто брехливими”, додавши, що “NBC публікує чергову неправдиву історію з анонімних джерел”.

На даний момент щоденний брифінг президента являє собою цифровий документ з письмовим текстом, графікою та зображеннями. Під час свого першого терміну Трамп отримував адаптовані брифінги, які містили менше тексту та більше візуальних елементів.

Згідно з даними NBC, Трамп прочитав щоденний звіт лише 14 разів з моменту своєї інавгурації, що є значно менше, ніж у його попередників. Наприклад, колишній президент Джо Байден отримав 90 таких звітів, а Барак Обама – 63.