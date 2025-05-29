Білий дім критикує блокування тарифів Трампа судом США

Про це заявив речник Білого дому Куш Десаї, повідомляє CNN

Білий дім висловив незадоволення рішенням Федерального суду США, який заблокував введення нових тарифів, ініційованих президентом Дональдом Трампом. Речник адміністрації, Куш Десаї, підкреслив, що це рішення негативно вплине на економічну ситуацію в країні.

Десаї зазначив, що несправедливі торговельні практики інших країн призвели до значного торговельного дефіциту США, що стало серйозною проблемою для американських громад. Він акцентував увагу на тому, що цей дефіцит послаблює економіку та оборонну промисловість країни, і суд не спростував ці факти.

Речник Білого дому також підкреслив, що необрані судді не повинні визначати, як реагувати на такі серйозні виклики. Президент Трамп обіцяв ставити інтереси Америки на перше місце, і його адміністрація готова використовувати всі можливі засоби для вирішення цієї кризи та відновлення економічної потужності країни.

Раніше Суд міжнародної торгівлі у Мангеттені ухвалив, що Трамп перевищив свої повноваження, наклавши загальні мита на імпорт з країн, які мають негативний торговельний баланс з США. Суд зазначив, що Конституція надає Конгресу виключні повноваження в регулюванні зовнішньої торгівлі, які не можуть бути замінені президентськими надзвичайними повноваженнями.

Трамп оголосив про введення мит на продукцію з 185 країн, встановивши мінімальну ставку мита на рівні 10%. Для Європейського Союзу тариф становив 20%, а для Китаю – 34%. Деякі країни отримали індивідуальні тарифи, а з 3 квітня також було введено 25% мито на всі імпортовані автомобілі.

В українському Міністерстві економіки зазначили, що 10% мита для України є складним, але не критичним фактором. У відповідь на дії США, Китай встановив тарифи на американський імпорт на рівні 34%, які почали діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп оголосив про підвищення митної ставки на китайський імпорт до 125%, що викликало відповідні дії з боку Китаю, який запровадив додаткові 84% мита на товари зі США. У Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт досягла 145%, враховуючи останні зміни в тарифах.