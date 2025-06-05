Білий дім перенаправив детонатори зі ЗСУ на війська США на Близькому Сході

Про це газета The Wall Street Journal

Білий дім ухвалив рішення про перенаправлення детонаторів для ракет, які спочатку були призначені для Збройних сил України, на американські війська, що перебувають на Близькому Сході. Цю інформацію оприлюднила газета The Wall Street Journal.

Згідно з матеріалом, минулого місяця міністр оборони США Піт Гегсет видав службову записку, яка дозволяє підрозділу Міністерства оборони, відповідальному за постачання зброї, передавати детонатори ВПС США, незважаючи на те, що вони були закуплені для потреб ЗСУ.

У нещодавно оприлюдненому повідомленні Міністерство оборони США проінформувало Комітет Сенату з питань Збройних сил, що потреба американських військових у цих детонаторах є «невідкладним питанням», яке визначив Гегсет.

Рішення про постачання підривників Україні було ухвалено ще за часів адміністрації колишнього президента Джо Байдена. Українські Сили оборони використовували ці детонатори в наземних системах ППО для боротьби з російськими безпілотниками. Ключовим елементом є підривник близької дії, який активує вибух, коли ракета наближається до дрона.

Повітряні сили США адаптували ракети для запуску з літаків F-16 і F-15E проти безпілотників. Ці ракети є економічнішими в порівнянні з традиційними ракетами «повітря – повітря» Sidewinder та AMRAAM. Нещодавно Центральне командування США опублікувало зображення F-15E з такими ракетними системами.

Як зазначає видання, неназваний помічник конгресмена висловив вдячність Пентагону за своєчасне інформування законодавців про перенаправлення детонаторів на Близький Схід, щоб Конгрес міг врахувати це під час обговорення бюджету.

Водночас інший помічник у Конгресі розкритикував рішення адміністрації Дональда Трампа, заявивши, що

«відмова Україні у вкрай необхідній зброї у цей критичний момент війни немислима».

Після того, як Трамп вдруге став президентом США, Вашингтон ще не надавав Києву нової військової допомоги, але озброєння в межах пакетів, оголошених адміністрацією його попередника Джо Байдена, продовжує надходити. Крім того, Україна отримує розвідувальні дані.

Проте очільник Білого дому досі вагається щодо майбутньої військової допомоги, адже, за словами посла США у НАТО Меттью Вітакера, він хоче