Дональд Трамп у образі Супермена: нове офіційне зображення від Білого дому

Як повідомляє офіційний акаунт Білого дому у соцмережі Х
11 липня Білий дім оприлюднив нове зображення президента США Дональда Трампа, на якому він постає в образі Супермена. Це зображення було опубліковане в офіційному акаунті Білого дому в соціальній мережі Х.
У дописі зазначено:
“Символ надії. Правда. Справедливість. Американський шлях. Супермен Трамп.”
Це не перший раз, коли Трамп з’являється в незвичних образах. У травні в його акаунті на Truth Social з’явився штучно згенерований портрет, на якому він був зображений у вигляді Папи Римського. Тоді Трамп зазначив, що “католики були в захваті” від цього зображення.
Крім того, раніше в соцмережах Білого дому було опубліковано зображення Трампа в стилі джедая з “Зоряних війн”. Це сталося після його оголошення про плани знову відкрити та розширити в’язницю Алькатрас, яка була закрита понад 60 років тому.
У дописі, де Трамп постає як борець з “небезпечними в’язнями” у стилі “Зоряних війн”, було написано:
“З Днем Незалежності всіх, включаючи радикальних лівих божевільних.”
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