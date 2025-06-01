Білий дім відкликав кандидатуру Джареда Айзекмана на керівника NASA

Про це повідомляє CBS News з посиланням на речницю Білого дому Елізабет Г’юстон.

Білий дім ухвалив рішення відкликати кандидатуру Джареда Айзекмана, мільярдера та астронавта, якого президент Дональд Трамп висунув на посаду керівника NASA. Це сталося всього за кілька днів до запланованого голосування в Сенаті.

Про це повідомила речниця Білого дому Елізабет Г’юстон, зазначивши, що Трамп незабаром представить нового кандидата, але не розкрила причин відкликання Айзекмана.

“Вкрай важливо, щоб наступний керівник NASA повністю відповідав порядку денному президента Трампа ‘Америка понад усе’, і незабаром президент Трамп безпосередньо оголосить про заміну.” – Елізабет Г’юстон, речниця Білого дому

Вона також підкреслила, що новий очільник NASA “допоможе вивести людство в космос” і сприятиме реалізації плану Трампа “встановити американський прапор на планеті Марс”.

Згідно з інформацією CBS News, Джаред Айзекман має тісні зв’язки з Ілоном Маском. Він є генеральним директором компанії Shift4 Payments і керує програмою Polaris, яка використовує апарати SpaceX для приватних космічних місій.

На своїй платформі X Маск прокоментував відкликання номінації Айзекмана, зазначивши:

“Рідко можна знайти когось настільки компетентного та добросердечного.” – Ілон Маск

Видання також зазначає, що у квітні 2025 року Комітет Сенату з питань торгівлі розглянув номінацію Джареда Айзекмана, а голосування за його кандидатуру планувалося на наступний тиждень.

Нагадаємо, що перед вступом на посаду президента у 2024 році Дональд Трамп обрав Айзекмана кандидатом на посаду керівника NASA. Якщо б його призначили, він став би п’ятим керівником агентства після Білла Нельсона, колишнього сенатора-демократа, який здійснив політ на борту космічного човника “Колумбія” на початку 1986 року.