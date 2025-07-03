Як повідомляє сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)

3 липня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про нову глобальну ініціативу під назвою “3 до 35”. Ця ініціатива передбачає підвищення цін на тютюн, алкоголь та солодкі напої щонайменше на 50% до 2035 року. Відомості про це опубліковані на офіційному сайті організації.

Основною метою підвищення цін є зменшення поширення хронічних неінфекційних захворювань, а також мобілізація внутрішніх доходів держав через податки на охорону здоров’я.

Неінфекційні захворювання, такі як серцево-судинні хвороби, рак і діабет, щорічно призводять до понад 75% смертей у світі. ВООЗ зазначає, що одноразове підвищення цін на шкідливі продукти на 50% може запобігти 50 мільйонам передчасних смертей протягом наступних 50 років.

В організації підкреслюють, що податки на охорону здоров’я є одним з найефективніших інструментів, які не лише зменшують споживання шкідливих продуктів, але й забезпечують додаткові доходи для систем охорони здоров’я, освіти та соціального захисту.

Ініціатива “3 до 35” має на меті залучити один трильйон доларів протягом наступного десятиліття. ВООЗ також повідомила, що з 2012 по 2022 роки 140 країн вже підвищили податки на тютюн, що призвело до зростання цін більш ніж на 50%.

Приклади успішного впровадження таких податків можна спостерігати в Колумбії, Південній Африці та інших країнах. Проте ВООЗ застерігає, що багато держав все ще надають податкові пільги нездоровим галузям і укладають довгострокові інвестиційні угоди, які обмежують можливості підвищення податків на тютюн.