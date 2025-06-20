Чому ідеї ChatGPT часто повторюються: дослідження Уортонської школи бізнесу

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Human Behaviour, пише Axios

Штучний інтелект має потенціал для створення безлічі креативних ідей, проте часто ці ідеї виявляються занадто схожими одна на одну. Це підтверджують результати нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Human Behaviour, про що повідомляє Axios.

Дослідники з Уортонської школи бізнесу виявили, що 94% ідей, які генерував ChatGPT, повторювалися. У рамках експерименту учасникам було запропоновано придумати іграшку, використовуючи цеглинку та вентилятор. Найбільше оригінальних ідей з’являлося у тих, хто покладався на власні думки та пошук в Інтернеті.

Навіть нова версія GPT-4 показує більшу різноманітність у порівнянні з попередньою версією GPT-3.5, але все ж таки значно відстає від людської креативності. Яскравим прикладом є те, що дев’ять користувачів ChatGPT незалежно відзначили свій концепт під назвою Build-a-Breeze Castle.

“ChatGPT може бути корисним на етапі пошуку ідей, але лише в поєднанні з людською уявою та критичним мисленням. Вони радять використовувати спеціальні запити, які спонукають ШІ до створення більш різноманітних варіантів.” – Axios

Автори дослідження підкреслюють важливість навчання молоді використовувати генеративний штучний інтелект не як заміну, а як інструмент для розвитку власної креативності.