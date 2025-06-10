Лисиці в саду на даху офісу Google у Лондоні

Про це пише The Guardian

У центрі Лондона дикі лисиці почали рити нори в саду на даху недобудованого офісу Google, вартість якого становить 1 мільярд фунтів стерлінгів. Цю інформацію підтвердили джерела видання The Guardian.

Запланований офіс Google розрахований на 7000 працівників і має стати ультрасучасним робочим простором, який компанія планує використовувати протягом багатьох років. Для зручності співробітників ландшафтні дизайнери створили сад на даху, який почав функціонувати ще до відкриття офісу. Лисиці, однак, виявилися більш спритними і скористалися новим простором раніше за людей.

Згідно з інформацією, яку вперше оприлюднило видання London Centric, вторгнення лисиць триває вже три роки. Одне з джерел розповіло, що деякі з цих тварин почали рити нори на доглянутій території.

“У саду є маленька нора, де живе одна лисиця. Ми бачили її по всій будівлі: ось вона на п’ятому поверсі, за секунду вже на траві у саду. Ніхто не міг її спіймати.” – The Guardian

Мош Латіфі, співдиректор лондонської компанії EcoCare, що займається боротьбою зі шкідниками, зазначив, що лисиці можуть харчуватися щурами. “Лисиці досить добре харчуються гризунами – ми живемо не далі трьох метрів від найближчого пацюка,” – додав він, підкресливши, що також спостерігав, як лисиці шукали їжу на будівельних майданчиках, залишену робітниками.

Представник Google повідомив, що поява лисиць не вплинула на процес будівництва офісу.

“Поява лисиц на будівельних майданчиках – досить поширене явище, і наш комплекс у Кінгс-Крос не є винятком. Хоча лисиць час від часу помічали на будівельному майданчику, їхня поява була короткочасною та мала мінімальний вплив на поточне будівництво.” – Представник Google

Плани щодо нової будівлі Google були оголошені у 2013 році, і це буде перший повністю власний та спроєктований офіс компанії за межами США.

Сад на даху, довжина якого становить 300 метрів, простягається вздовж усієї будівлі та охоплює сьомий-одинадцятий поверхи. Тут росте близько 250 дерев, для яких завезли 40 000 тонн ґрунту. У саду також є бігова доріжка, місця для відпочинку, шезлонги та фітнес-зона, а також критий басейн.

Будівництво площею майже 93 тисячі квадратних метрів триває з 2018 року, і очікується, що його завершать пізніше у 2025 році.