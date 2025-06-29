Пожежа на горі Кастель в Алушті: площа 5 гектарів, загрози немає

Спершу РІА “Новости Крым” з посиланням на очевидців повідомляло про пожежу у лісовій зоні

У окупованій Алушті, на горі Кастель, сталася пожежа в лісовій зоні, яка охопила площу до 5 гектарів. Станом на 19:00 за київським часом інформації про постраждалих або загиблих не надходило.

Спочатку РІА “Новости Крим” з посиланням на свідків повідомляло про загоряння лісу. Проте згодом Ольга Шевцова, “міністерка екології” окупаційної влади, уточнила, що вогонь охопив лише суху траву.

Підконтрольне Росії Міністерство надзвичайних ситуацій Криму повідомило, що наразі тривають роботи з ліквідації пожежі.

“Через сильний вітер і важкодоступну місцевість площа пожежі зросла до 5 гектарів. Подальшого поширення вогню не допущено, загрози населеному пункту немає. Сили та засоби зведеного угруповання розташовано по периметру пожежі. Організовано чотири бойові ділянки.”

Варто зазначити, що окупаційна влада Криму продовжила заборону на відвідування лісових масивів. Офіційно це пояснюється загрозою виникнення пожеж.

Проте експерти Центру національного спротиву вважають, що закриття доступу до лісів може бути пов’язане з необхідністю захисту військових об’єктів, розташованих на цих територіях.