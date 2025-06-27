Вімблдон-2025: суперниці українських тенісисток у жіночому одиночному розряді

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Вімблдоні-2025 відбулося жеребкування, в результаті якого визначилися суперниці для чотирьох українських тенісисток, які потрапили в основну сітку змагань у жіночому одиночному розряді. Цей турнір є одним з найпрестижніших у світі, адже він проходить на трав’яному покритті і входить до серії Великого шлему.

Серед учасниць Вімблдону-2025 – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Хоча Ангеліна Калініна також могла б взяти участь, вона вирішила знятися зі змагань. Інші українські тенісистки, Дарія Снігур та Олександра Олійникова, намагалися пройти кваліфікацію, але не змогли цього зробити.

Які матчі чекають на українських тенісисток на Вімблдоні-2025?

Еліна Світоліна (Україна, 14) – Анна Бондар (Угорщина, WTA №75)

Еліна Світоліна, перша ракетка України, розпочне свій 11-й розіграш Вімблдону матчем проти угорської тенісистки Анни Бондар. Раніше вони зустрічалися лише раз – на Ролан Гаррос-2025, де Світоліна здобула перемогу у двох сетах. Найкращі досягнення Еліни на Вімблдоні – півфінали у 2019 та 2023 роках.

Марта Костюк (Україна, 26) – Вероніка Ер’явець (Словенія, Q, WTA №171)

Цей турнір стане п’ятим поспіль для Марти Костюк у основній сітці Вімблдону. У попередні роки, зокрема у 2023 та 2024, вона досягала третього раунду, що є її найкращим результатом. З Веронікою Ер’явець, яка пройшла кваліфікацію, Костюк ще не грала в офіційних матчах.

Даяна Ястремська (Україна) – Коко Гофф (США, WTA №2)

Даяна Ястремська вчетверте візьме участь у Вімблдоні. Її найкращий результат – вихід до 1/8 фіналу у 2019 році, а минулого року вона завершила виступи у третьому раунді. У 2025 році Ястремська зіграє проти другої ракетки світу Коко Гофф. Раніше вони зустрічалися тричі, і всі матчі завершилися поразками для Ястремської.

Юлія Стародубцева (Україна) – Франческа Джонс (Велика Британія, WTA №125)

Юлія Стародубцева вдруге виступить в основній сітці Вімблдону. У 2024 році вона пройшла кваліфікацію, але програла у першому раунді. Цього року Юлія, яка займає 67-ме місце у світовому рейтингу, зіграє з британкою Франческою Джонс. Раніше вони вже зустрічалися в офіційному матчі, який виграла Джонс.

Основні матчі Вімблдону-2025 стартують 30 червня і триватимуть до 11 липня. Чинною чемпіонкою турніру є чешка Барбора Крейчикова, а титул у чоловічому одиночному розряді захищатиме іспанець Карлос Алькарас.