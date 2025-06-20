Українські тенісистки у парному розряді Вімблдону-2025: основна сітка та шанси

Організатори Вімблдону-2025 оголосили офіційний список учасників жіночого парного розряду.

Організатори Вімблдону-2025 оголосили про формування основної сітки жіночого парного розряду, до якої увійшли 64 пари. Серед учасниць турніру – п’ять представниць України, які успішно пройшли за позиціями у світовому парному рейтингу.

У основній сітці змагатимуться Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, а також сестри Людмила та Надія Кіченок. Додатково, Надія та Марина Колб потрапили до альтернативного списку і матимуть можливість приєднатися до змагань у разі відмови когось із основних учасниць.

Деталі виступів українських тенісисток на Вімблдоні-2025

Людмила Кіченок вдесяте візьме участь у парному розряді Вімблдону. Її найкращий результат – півфінал у 2022 році, коли вона грала разом із латвійською тенісисткою Оленою Остапенко. Цього року Людмила виступатиме в парі з австралійкою Еллен Перес, з якою раніше не мала спільних виступів. Від початку сезону Кіченок вже четвертий раз змінює партнерку, раніше вона грала з Хао-Чін Чань, Надією Кіченок, Софією Кенін та Ерін Раутліфф.

Марта Костюк вп’яте зіграє в основній сітці Вімблдону. Її найкращий результат – вихід у третій раунд у 2024 році. Як і минулого року, Костюк виступатиме в парі з румункою Еленою-Габріелою Русе.

Надія Кіченок в одинадцяте вийде на корт у парному розряді Вімблдону. У 2024 році вона вперше дійшла до чвертьфіналу турніру разом з угорською тенісисткою Тімеа Бабош. Цього року Надія гратиме в парі з Юлією Стародубцевою.

Даяна Ястремська вчетверте зіграє в основі Вімблдону. Минулого року вона виступала в парі з іншою українкою Ангеліною Калініною, а цього сезону її партнеркою буде нідерландка Бібіане Схофс.

Вімблдон-2025 проходитиме в Лондоні з 30 червня по 13 липня. В основі одиночного жіночого турніру заявлені чотири українські тенісистки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Ангеліна Калініна також була заявлена, але знялася зі змагань.