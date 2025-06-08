Негода в Івано-Франківській області 8 червня 2025: відключення електрики та прогноз погоди

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Ввечері 8 червня 2025 року в Івано-Франківській області спостерігалися несприятливі погодні умови. Сильні пориви вітру призвели до падіння дерев, внаслідок чого кілька населених пунктів залишилися без електрики.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук на своїй сторінці у Facebook.

Станом на 21:45 у Калуському районі та Рогатинській громаді зафіксовані сильні пориви вітру. Працівники відповідних служб активно працюють над ліквідацією наслідків негоди.

У Калуському районі частково знеструмлена одна лінія електропередач, що призвело до відключення електропостачання в трьох населених пунктах. Енергетики вже займаються відновленням електрики.

Прогноз погоди на 9 червня

Синоптики прогнозують на 9 червня в Івано-Франківську та області мінливу хмарність. Вночі очікується помірний короткочасний дощ з можливими грозами, а вдень опадів не передбачається. Температура повітря знизиться до 22° тепла, що є похолоданням у порівнянні з попередніми днями.

Інформація про вимкнення електропостачання

Для повідомлення про аварійні ситуації можна звернутися на сайт “Прикарпаттяобленерго” у розділі “Вимкнення”, де необхідно ввести адресу або номер особового рахунку. Також можна відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання через Viber-бот.

Ці ж ресурси дозволяють дізнатися, чи є вимкнення аварійним чи плановим.